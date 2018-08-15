Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине

Дожди и грозы ожидаются на западе Украины

В западных областях Украины сегодня, 15 августа, а также в течение дня 16 августа ожидаются дожди и грозы, местами град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, непогода ожидается в Карпатском регионе - во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 15 августа и 16 августа в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в течение 15-16 августа сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в Киеве наблюдается с 4 августа.

Также сообщалось, что из-за сильных дождей в реках Львовской и Ивано-Франковской областей в период с 15 по 17 августа 2018 года ожидается подъем уровня воды. Кроме того, сообщалось, что в случае сильных ливней возможно формирование значительного местного стока.