Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні

Дощі та грози очікуються на заході Україні

У західних областях України сьогодні, 15 серпня, а також протягом дня 16 серпня очікуються дощі та грози, місцями й град. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, негода очікується у Карпатському регіоні - у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 15 серпня та протягом 16 серпня в Карпатському регіоні сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві протягом 15-16 серпня збережеться високий рівень забруднення повітря. Метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та утриманню шкідливих домішок у Києві спостерігається з 4 серпня.

Також повідомлялося, що через сильні дощі у річках Львiвської та Iвано-Франкiвської областей у період з 15 по 17 серпня 2018 року очікується підйом рівня води. Крім того, повідомлялося, що у разі сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку.