В Киеве в течение двух дней сохранится высокий уровень загрязнения воздуха

Концентрации диоксида азота и формальдегида превысили допустимые нормы

В Киеве в течение 15-16 августа сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что с 4 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (высокая температура днем, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха) воздержатся в Киеве до 16 августа.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Л. Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха.

Отметим, до этого синоптики предупреждали о подъеме уровня воды в реках Украины.