Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Подъем уровня воды в реках Украины ожидается 15-17 августа

В реках Львовской и Ивано-Франковской областей в период с 15 по 17 августа 2018 года ожидается подъем уровня воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в случае сильных ливней возможно формирование значительного местного стока. Кроме того, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

"По данным Укргидрометцентра, 15-17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8 часов 14 августа без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 14 августа 2018 года, на всей территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +35. Так, на западе Украины сегодня будет до +33 градусов, а ночью - до +20, на севере - до +32 градусов и до +19, в центре - до +33, а ночью - до +18. На востоке Украины сегодня до +33, ночью - до +20, на юге днем до +35, ночью - до +20.

Кроме того, сообщалось, что в Украине 13 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса.