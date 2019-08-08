Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

В Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине сегодня, 8 августа, способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской,Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня ухудшится погода, в западных, северных и большинстве центральных областей. На востоке и юге страны сегодня без осадков, температура воздуха поднимется до +30.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня в Украине ожидается жара до +33. Однако, по ее прогнозу, холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской областях.