Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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У Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні сьогодні, 8 серпня, сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській,Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні погіршиться погода в західних, північних та більшості центральних областей. На сході та півдні країни сьогодні без опадів, температура повітря підніметься до +30.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні в Україні очікується спека до +33. Натомість, за її прогнозом, холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси у Волинській, Рівненській та Львівській області.