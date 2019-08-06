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Сегодня в Украину возвращается жара

Новости » Общество    06.08.2019 - 08:00
Сегодня в Украину возвращается жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере, в центре, на востоке и юге страны сегодня переменная облачность, без осадков

Погода в Украине 6 августа улучшится по всей территории страны, кроме западной части, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на севере, в центре, на востоке и юге страны сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +23+25, а ночью ожидается +11+13. На юге температура воздуха поднимется до +26. В западной области сегодня дожди и грозы, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +11+13. В Крыму и Крымской области 6 августа переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +24+26.

Сегодня в Украину возвращается жара

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня переменная облачность, температура воздуха достигнет +24+26, ночью ожидается +10+12.

Сегодня в Украину возвращается жара

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