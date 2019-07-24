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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 08:43
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

У південних, східних, центральних та частково західних областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 24 липня сприяє збереженню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

За даними синоптиків, 24-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна, писало прогноз погоди на сьогодні. У західній та східній, північній та південній частинах країни сьогодні дощі. Температура повітря у південних областях опуститься до +28. Температура повітря в центрі України досягне +24+26.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень опуститься до +22+24, а вночі очікується +13+15. У Криму та Кримській області також погіршиться погода. Температура повітря вдень досягне +26+29.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні сьогодні суттєво погіршиться. Над Україною зависатиме лінія повітряних потоків, які сходяться чи вливаються або в одну точку або в одну лінію. За такої синоптичної ситуації формуються купчасто-дощові хмари, випадають дощі та гримлять грози. Місцями можливі зливи та шквали.

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