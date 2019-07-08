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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 14:05
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, в Києві очікується висока пожежна небезпека

Погода в Україні 8 липня сприятиме підвищенню рівня пожежної небезпеки до надзвичайного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Гідрометцентру, 8 липня в Україні, крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 8 липня, в Україні очікується дощова погода майже у всіх областях, також очікуються грози, температура вдень до +29. За прогнозом синоптиків, сьогодні в східних, південних, більшості західних, центральних і північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть тільки Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попереджали, що липень буде найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і жаркими посушливими періодами.

Нагадаємо, в Україні через сильний вітер і дощі сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях.

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