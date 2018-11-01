Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности до 5 ноября

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность сохранится преимущественно в восточных и центральных областях

В Украине до 5 ноября местами ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 1-5 ноября во южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса), в Ивано-Франковской - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В Киевской области 1-5 ноября в южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, в Украине сегодня, 1 ноября 2018 года, местами ожидается туман, на Закарпатье столбики термометра поднимутся до +23. Существенных осадков не ожидается. Вместе с тем, ночью и утром на Правобережье местами ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах будет затруднена.

По данным ГСЧС, на пожарах в Украине за неделю, с 22 по 28 октября 2018 года, погибли 37 человек. Кроме того, на водных объектах погибли еще 13 человек. За отчетный период в стране произошло более тысячи пожаров.