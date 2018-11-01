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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку до 5 листопада

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 08:49
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека збережеться переважно в східних і центральних областях

В Україні до 5 листопада місцями очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 1-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), в Івано-Франківській - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області 1-5 листопада у південних, східних районах області та в районі Фастова збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Відзначимо, в Україні сьогодні, 1 листопада 2018 року, місцями очікується туман, на Закарпатті стовпчики термометра піднімуться до +23. Істотних опадів не очікується. Разом з тим, вночі та вранці на Правобережжі місцями очікується туман, через що видимість на дорогах буде затруднена.

За даними ДСНС, на пожежах в Україні за тиждень, з 22 по 28 жовтня 2018 року, загинули 37 людей. Крім того, на водних об'єктах загинуло ще 13 осіб. За звітний період в країні сталося більше тисячі пожеж.

 

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