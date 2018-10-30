Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну  небезпеку в Україні

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека очікується у Києві та Київській області

В Україні 30 та 31 жовтня у деяких областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 30 та 31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"У Київській області 30 та 31 жовтня у південних, східних районах та в районі Фастова утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією синоптиків, 30 жовтня 2018 на всій території України опадів не очікується, лише в Ужгороді пройде дощ, температура повітря вдень від +12 до +21.

У столиці України 30 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, по Києву та Київській області сьогодні, 30 жовтня, очікується туман, видимість 200-500 м.