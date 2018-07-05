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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 5-6 июля

НовостиОбщество    05.07.2018 - 08:12
Иллюстративное фото (dsns.gov.uа)
Иллюстративное фото (dsns.gov.uа)

В некоторых областях Украины с 5 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса

В Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей 5 и 6 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 5-6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 5 июля почти на всей территории Украины будет тепло, местами жарко. Температура воздуха прогреется до +29.

Отметим, в Канаде из-за удушающей влажности и жары, возникшей в восточной и центральной Канаде, погибли как минимум 17 человек.

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Теги публикации: Украина, пожарная опасность, восток Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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