Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 5-6 июля

В некоторых областях Украины с 5 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса

В Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей 5 и 6 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 5-6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 5 июля почти на всей территории Украины будет тепло, местами жарко. Температура воздуха прогреется до +29.

Отметим, в Канаде из-за удушающей влажности и жары, возникшей в восточной и центральной Канаде, погибли как минимум 17 человек.