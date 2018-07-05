Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 5-6 липня

В деяких областях України з 5 по 6 липня 2018 року очікується пожежна небезпека 5 класу

В Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей 5 і 6 липня утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 5-6 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 5 липня майже на всій території України буде тепло, місцями жарко. Температура повітря прогріється до +29.

Відзначимо, в Канаді через задушливу вологості і спеки, яка виникла у східній та центральній Канаді, загинули як мінімум 17 осіб.