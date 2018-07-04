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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4-6 июля

НовостиОбщество    04.07.2018 - 08:32
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В некоторых областях Украины с 4 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса

В Украине 4-6 июля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 4-6 июля в Донецькй, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно прогнозу синоптиков, 4 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +29.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что в Украину вернется настоящая жара.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине до 6 июля На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек, - ГСЧС
Теги публикации: пожарная опасность, ГСЧС, Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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