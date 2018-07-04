Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4-6 июля

В некоторых областях Украины с 4 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса
В Украине 4-6 июля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Так, согласно данным Укргидрометцентра, 4-6 июля в Донецькй, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, ранее сообщалось, что согласно прогнозу синоптиков, 4 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +29.
Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что в Украину вернется настоящая жара.