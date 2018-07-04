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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 4-6 липня

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 08:32
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В деяких областях Україні з 4 по 6 липня 2018 року очікується пожежна небезпека 5 класу

В Україні 4-6 липня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 4-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом синоптиків, 4 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря підніметься до +29.

Окрім того, народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що Україну повернеться справжня спека.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні до 6 липня На пожежах в Україні за тиждень загинули 11 осіб, - ДСНС
Теги публікації: пожарная опасность, ДСНС, Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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