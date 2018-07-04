Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 4-6 липня

В деяких областях Україні з 4 по 6 липня 2018 року очікується пожежна небезпека 5 класу
В Україні 4-6 липня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 4-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом синоптиків, 4 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря підніметься до +29.
Окрім того, народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що Україну повернеться справжня спека.