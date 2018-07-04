Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +29

У Києві вдень від +22 до +24

Погода на сьогодні: 4 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході температура повітря вдень становитиме від +22 до +26. На півночі вдень від +21 до +25, у центральній частині від +22 до +25. На сході денна температура від +25 до +28. На півдні вдень від +26 до +29, у Криму до +28 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13.