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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине до 6 июля

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 09:55
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В Украине с 3 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине до 6 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации украинских синоптиков, в Украине с 3 по 6 июля 2018 года ожидается пожарная опасность 5 класса.

В частности, чрезвычайная пожарная опасность будет удерживаться в указанный период в Донецкой, Запорожской областях, а также в большинстве районов Днепропетровской и Кировоградской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 июля 2018 года, в Украине осадков не ожидается, максимально столбики термометров поднимутся до +28.

Отметим, из-за сильных дождей и ветра по состоянию на утро, 3 июля, в Днепропетровской области остаются без света более 20 населенных пунктов.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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