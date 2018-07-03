В Україні з 3 по 6 липня 2018 року очікуєть пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні до 6 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією українських синоптиків, в Україні з 3 по 6 липня 2018 року очікуєть пожежна небезпека 5 класу.

Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека утримається у вказаний період у Донецькій, Запорізькій областях, а також у більшості районів Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 липня 2018 року, в Україні опадів не очікується, максимально стовпчики термометрів піднімуться до +28.

Відзначимо, через сильні дощі і вітер станом на ранок, 3 липня, в Дніпропетровській області залишаються без світла більше 20 населених пунктів.