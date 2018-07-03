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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28

НовостиОбщество    03.07.2018 - 09:00
Фото: в Украине без осадковв (president.gov.ua)
Фото: в Украине без осадковв (president.gov.ua)

В Киеве днем от +18 до +20

Погода на сегодня: 3 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе температура воздуха днем составит от +18 до +22. На севере днем от +17 до +21, в центральной части от +20 до +23. На востоке дневная температура от +22 до +26. На юге днем от +23 до +28, в Крыму до +27 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +18 до +20, ночью от +9 до +11.

В Днепропетровской области остаются обесточенными 23 населенных пункта Погода в Украине: завтра на севере ожидается небольшой дождь, температура до +28
Теги публикации: Гидрометцентр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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