Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28

В Киеве днем от +18 до +20

Погода на сегодня: 3 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе температура воздуха днем составит от +18 до +22. На севере днем от +17 до +21, в центральной части от +20 до +23. На востоке дневная температура от +22 до +26. На юге днем от +23 до +28, в Крыму до +27 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +18 до +20, ночью от +9 до +11.