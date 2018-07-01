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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на юге страны

НовостиОбщество    01.07.2018 - 09:16
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В большинстве южных областей и в Кировоградской области ожидается пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 1 и 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей.

"По данным Укргидрометцентра, 1 - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине до 2 июля 2018 года.

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Теги публикации: пожарная опасность, Украина, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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