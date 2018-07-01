Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на юге страны

В большинстве южных областей и в Кировоградской области ожидается пожарная опасность 5 класса
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 1 и 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей.
"По данным Укргидрометцентра, 1 - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине до 2 июля 2018 года.