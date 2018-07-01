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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на півдні країни

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 09:16
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В більшості південних областей та в Кіровоградській області очікується пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 1 та 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

"За даними УкрГідрометцентру, 1 - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні до 2 липня 2018 року.

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Теги публікації: пожарная опасность, Україна, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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