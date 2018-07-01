Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на півдні країни

В більшості південних областей та в Кіровоградській області очікується пожежна небезпека 5 класу
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 1 та 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні до 2 липня 2018 року.