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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні до 2 липня

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 12:36
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

В Україні очікується пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні до 2 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 червня - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, 29 червня і Миколаївської областей переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 29 червня 2018 року. Зокрема, сьогодні у Київській області очікуються грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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