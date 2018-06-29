Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні до 2 липня

В Україні очікується пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні до 2 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 червня - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, 29 червня і Миколаївської областей переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 29 червня 2018 року. Зокрема, сьогодні у Київській області очікуються грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.