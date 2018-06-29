Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине до 2 июля

В Украине ожидается пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине до 2 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, 29 июня и Николаевской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 29 июня 2018 года. В частности, сегодня в Киевской области ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.