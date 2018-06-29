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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

НовостиОбщество    29.06.2018 - 08:39
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня в Киевской области ожидаются грозы

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 29 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в Киевской области ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта в 7 областях.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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