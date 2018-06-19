На Закарпатье возможно образование небольших локальных селевых потоков

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на Закарпатье сегодня во второй половине дня, 19 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также 21-22 июня в Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.