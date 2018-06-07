Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень продержится в стране 7-8 июня в Украине

В Украине в течение 7-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 7-8 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте пожара в Чернобыльской зоне продолжается тушение двух отдельных очагов. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что уровень радиации в точке пожара в Чернобыле ниже критических норм. Пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня в связи с возгоранием сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.