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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 08:57
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Чрезвычайный уровень продержится в стране 7-8 июня в Украине

В Украине в течение 7-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 7-8 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте пожара в Чернобыльской зоне продолжается тушение двух отдельных очагов. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что уровень радиации в точке пожара в Чернобыле ниже критических норм. Пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня в связи с возгоранием сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.

 

Пожар в Чернобыле локализован, - ГСЧС
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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