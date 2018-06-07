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Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается тушение двух очагов

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 08:20
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается на площади около 1,5 га

На месте пожара в Чернобыльской зоне продолжается тушение двух отдельных очагов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га. К тушению пожара привлечены 35 единицы техники и 150 человек.

Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 69 сбросов (318 тонн). Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что уровень радиации в точке пожара в Чернобыле ниже критических норм.

Отметим, пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня в связи с возгоранием сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.

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Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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