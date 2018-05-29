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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Киеве

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 12:03
Фото: иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность в Киеве ожидается до 1 июня

В Киеве до 1 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

"С 29 мая до 1 июня в Киеве ожидается чрезвычайный, 5 класса, уровень пожарной опасности. В общем в эти дни, по прогнозу синоптиков, будет малооблачно, без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, температура днем от +26 до +28", - говорится в сообщении.

В связи с этим киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и соблюдать правила поведения при возникновении пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе.  

 

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Теги публикации: Киев, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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