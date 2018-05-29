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В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе

НовостиОбщество    29.05.2018 - 09:57
Фото: Южный мост (twitter.com/kmda_official)
Фото: Южный мост (twitter.com/kmda_official)

Движение на этом участке ограничат почти на месяц

В Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"С 11:00 29 мая по 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" призывают водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что на двух улицах в центре Киева запретили парковать автомобили.  

"В связи с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018", - сообщили в КГГА.

Пожар в бывшем кинотеатре в Киеве потушили  
Теги публикации: Киев, движение, Южный мост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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