В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе

Движение на этом участке ограничат почти на месяц

В Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"С 11:00 29 мая по 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" призывают водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что на двух улицах в центре Киева запретили парковать автомобили.

"В связи с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018", - сообщили в КГГА.