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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Києві

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 12:03
Фото: ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Надзвичайна пожежна небезпека в Києві очікується до 1 червня

У Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

"З 29 травня до 1 червня в Києві очікується надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки. Загалом у ці дні, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вдень від +26 до +28", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе.

 

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Теги публікації: Київ, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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