Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Києві

Надзвичайна пожежна небезпека в Києві очікується до 1 червня

У Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

"З 29 травня до 1 червня в Києві очікується надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки. Загалом у ці дні, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вдень від +26 до +28", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе.