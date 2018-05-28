Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается почти по всей стране

В Украине сегодня, 28 мая 2018 года, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 28 мая на территории Киевской области в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали торговые центры с наихудшей ситуацией с пожарной безопасностью.