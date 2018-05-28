Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується майже по всій країні

В Україні сьогодні, 28 травня 2018 року, очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 28 травня на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 28 травня на території Київської області в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

У цей же період у Києві очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали торгові центри з найгіршою ситуацією з пожежною безпекою.