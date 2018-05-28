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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 09:08
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується майже по всій країні

В Україні сьогодні, 28 травня 2018 року, очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 28 травня на території України, крім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 28 травня на території Київської області в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

У цей же період у Києві очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали торгові центри з найгіршою ситуацією з пожежною безпекою.

 

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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