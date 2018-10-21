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У Львівській області згорів туристичний автобус

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 12:24
Фото: наслідки пожежі в автобусі (lviv.dsns.gov.ua)
Фото: наслідки пожежі в автобусі (lviv.dsns.gov.ua)

Автобус віз близько 50 туристів, постраждалих в результаті пожежі немає

У Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Повідомляється, що вчора увечері о 21:53 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Оброшине Пустомитівського району в автобусі Neoplan. На місце події направили пожежно-рятувальний підрозділ, пожежу локалізували о 22:20 і ліквідували о 22:24.

"Вогнем знищено моторний відсік, задні фари, бампер і салон автобуса на площі 8 квадратних метрів. Причина загоряння встановлюється. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: наслідки пожежі в автобусі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ДТП у Львівській області загинув поліцейський. Аварія сталася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

Минулого тижня у Швейцарії автобус з туристами потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 15 осіб. Троє травмованих перебували у важкому стані.

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