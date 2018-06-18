Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых областях Украины

В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных и восточных областях Украины

В Украине, сегодня, 18 июня, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 17 июня, синоптики предупреждали, что в Украине в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 17-18 июня удерживался чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.