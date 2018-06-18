Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых областях Украины

НовостиОбщество    18.06.2018 - 08:29
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua) l
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua) l

В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных и восточных областях Украины

В Украине, сегодня, 18 июня, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 17 июня, синоптики предупреждали, что в Украине в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 17-18 июня удерживался чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых регионах Украины В Украине из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов, - ГСЧС
Теги публикации: Украина, ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь