Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях України

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 08:29
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua) l
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua) l

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в південних і східних областях України

В Україні, сьогодні, 18 червня, в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, синоптики попереджали, що в Україні в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 17-18 червня утримувався надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких регіонах України В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС
Теги публікації: Україна, ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся