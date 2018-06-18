Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях України

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в південних і східних областях України

В Україні, сьогодні, 18 червня, в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, синоптики попереджали, що в Україні в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 17-18 червня утримувався надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.