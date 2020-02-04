Суттєве похолодання і снігопади: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Через сніг можливі порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях

Погода в Україні з 4 лютого в центральних, східних, західних і південних областях різко погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що очікувані погодні умови будуть спричиняти порушенню та припиненню руху транспорту на дорогах і вулицях, ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см)", - йдеться у повідомленні.

Сніг з дощем очікується також 5-6 лютого в Центрі та на Сході України. У південних областях можливе утворення снігового покриву висотою 10-15 см, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини. УВ Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується значне утворення снігового покриву висотою 20-25 см і снігові замети на дорогах.

Торкнеться негода і Києва. Так, протягом доби 5 лютого очікуються значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу. Вранці та вдень - пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, ожеледиця на дорогах, а також утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпеки).

Послаблення та припинення опадів по всій території України відбудеться 7-9 лютого. За даними синоптиків, у ці дні очікується зниження температури до -7-13 морозу вночі та до -1-6 морозу вдень. У східних областях і Карпатах прогнозують -11-16 морозу вночі та -5-10 морозу вдень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що середньомісячна температура січня 2020 року в Києві склала 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми.