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Январь в Киеве был одним из самых теплых в истории

Новости » Общество     03.02.2020 - 11:15
Январь в Киеве был одним из самых теплых в истории
Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

Метеорологическая зима в столицу пока не пришла

Среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура опускалась под утро до 5,3 градусов мороза, а теплее всего - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 7,1 градусов.

"Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла а, хотя две трети календарной уже прошло", - говорится в сообщении.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

"Учитывая то, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Итак, новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 градусов, и выше предыдущего значения на 2,4 градусов. Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и меньше предыдущего значения на 11 мм", - отметили в обсерватории.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 выше средних многолетних значений.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура 2019 года в Киеве поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

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