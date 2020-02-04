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Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     04.02.2020 - 08:00
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе, севере и в центре дождь с мокрым снегом

Сегодня погода в Украине снова ухудшится, дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины сильный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +4+6, а ночью +1+3. В центральных областях дождь со снегом и переменная облачность, температура воздуха днем +3+5, а ночью 0+2.

Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

На севере страны также дожди со снегом, днем +2+4, а ночью 0+1. На востоке страны сухо и облачно, днем +2+4, а ночью -1+1. В южных областях небольшой дождь, днем +5+8, а ночью 0+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег с дождем. Днем +3+5, а ночью 0+2.

Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера было объявлено штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области.

Также синоптики сообщали, что вчера погода в Украине была дождливой на большинстве территории, в западных областях был мокрый снег.

Добавим, среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы.

Январь в Киеве был одним из самых теплых в истории В Украине объявлено штормовое предупреждение
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