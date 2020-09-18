Синоптики предупредили о заморозках в Украине

В субботу, 19 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики также предупреждают о северо-западном ветре, который будет от 5 до 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, температура воздуха ночью в большинстве западных, северных, центральных областей будет в пределах +3 +8 тепла, в Карпатах местами и в воздухе будут заморозки от 0 до +3 градусов. В южных регионах температура воздуха днем ожидается от +6 до +11, а днем столбики термометров поднимутся до +16 +21 тепла.

Фото: погода в Украине (facebook.com)

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях.

Также РБК-Украина писало, что после жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.