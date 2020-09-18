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Синоптики попередили про заморозки в Україні

Автор: Андрій Козловський

В суботу, 19 вересня, в Україні очікується різке похолодання. Синоптики також попереджають про північно-західний вітер, який буде від 5 до 10 м/с.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, температура повітря вночі у більшості західних, північних, центральних областей буде в межах +3 +8 тепла. В Карпатах подекуди та в повітрі заморозки від 0 до +3 градусів. У південних регіонах температура повітря вдень очікується від +6 до +11, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16 +21 тепла.

Фото: погода в Україні (facebook.com)

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено населені пункти в трьох областях.

Також РБК-Україна писало, що після спекотної першої половини вересня, в країну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.

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