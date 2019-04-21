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Синоптики попередили про заморозки в Україні

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 13:21
Синоптики попередили про заморозки в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються 21-23 квітня

Погода в Україні: з 21 по 23 квітня у більшості областей України очікуються заморозки. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

За даними Укргідрометцентру, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). 

Вночі 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, 23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків в Україні 21 квітня буде переважно без опадів, дощі можуть пройти лише в Києві та західних областях.

Крім того, згідно Укргідрометцентру, в Україну 21 квітня очікується помірний вітер східного і південно-східного напрямку. Температура вночі 1-6 градусів тепла, в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. Вдень температура 11-16 градусів тепла, на Закарпатті - 15-20 градусів.

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