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По всей Украине ожидаются заморозки

Новости » Общество    20.04.2019 - 10:00
По всей Украине ожидаются заморозки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине 20 апреля остается прохладной  

Погода в Украине 20 апреля 2019 будет прохладной, на большей части страны осадков не ожидается, температура воздуха днем до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +13 до +18, ночью от -3 до +5. На севере ясно, днем от +11 до +15, а ночью от -3 до +3. В центре сухо и малооблачно, днем от +12 до +15, ночью от -1 до -3.

На востоке без осадков, днем от +11 до +14, ночью от -1 до -3. На юге днем от +12 до +16, ночью от +3 до +6. В Крыму ожидаются дожди с грозами, днем от +11 до +13, ночью от +2 до +4.

Отметим, завтра в Украине преимущественно без осадков, дожди могут пройти только в Киеве и западных областях. По данным Гидрометцентра, в понедельник, 22 апреля, ожидается теплая погода без осадков.

По всей Украине ожидаются заморозки

Фото: погода в Украине 20 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 20 апреля без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +1 до +3, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По всей Украине ожидаются заморозки

Фото: погода в Киеве и области

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