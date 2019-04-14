Синоптики предупредили о заморозках ночью 15 апреля

Украинский гидрометцентр сообщил, что ночью 15 апреля 2019 в некоторых регионах Украины ожидаются заморозки до -5 градусов на поверхности почвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в Киевской, Житомирской и западных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, которые приравнены к II уровня опасности.

"В Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (И уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 14 апреля, в Украине ожидаются местами дожди, а температура поднимется до +17 градусов. Дожди прогнозируются в восточной и южной части страны, а в Киеве ожидается облачная погода без осадков.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, а в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки прогнозируются в северных и западных областях Украины.