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Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Новости » Общество    12.04.2019 - 16:31
Синоптики предупредили о заморозках в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Холоднее всего будет в западных областях

Погода в Украине завтра, 13 апреля, будет облачной, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

В южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, ночью и утром местами туман; температура ночью +4-9 тепла, днем +12-17 градусов.

На остальной территории облачно с прояснениями, без существенных осадков; температура ночью +2-7 тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2 градусов, днем +8-13 градусов тепла, в Карпатах +1-3 тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Ранее сообщалось, что на выходные будет преимущественно холодной, лишь в восточных и южных областях воздух останется теплым. В Киеве 13-14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8+10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

На следующей неделе на западе и на крайнем севере местами возможны заморозки. Потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.

РБК-Украина писало, что погода в Украине ухудшится с 15 апреля, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.

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