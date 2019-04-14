Синоптики попередили про заморозки уночі 15 квітня

Український гідрометцентр повідомив, що вночі 15 квітня 2019 у деяких регіонах України очікуються заморозки до -5 градусів на поверхні ґрунту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що у Київській, Житомирській та західних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси, які прирівняні до ІІ рівня небезпечності.

"У Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 14 квітня, в Україні очікуються місцями дощі, а температура підійметься до +17 градусів. Дощі прогнозуються у східній та південній частині країни, а у Києві очікується хмарна погода без опадів.

Нагадаємо, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні суттєво погіршиться у першу половину наступного тижня, а у деяких областях можливі заморозки. Заморозки прогнозуються у північних та західних областях України.