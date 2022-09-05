Синоптики предупредили о заморозках на большей части территории Украины

Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Уровень опасности первый, желтый
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
По данным синоптиков, в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3 градусов тепла - II уровень опасности, оранжевый.
Напомним, в ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве.
По прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.