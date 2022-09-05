Синоптики попередили про заморозки на більшій частині території України

Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Рівень небезпечності перший, жовтий
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
За даними синоптиків, у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3 градусів тепла - II рівень небезпечності, помаранчевий.
Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 2 вересня, на півночі України спостерігалися перші заморозки на ґрунті.
За прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.