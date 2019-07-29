Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Києві 29-31 липня очікується висока пожежна небезпека

У Києві в найближчі дні очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Укргідрометцетра, 29-31 липня у Києві очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, за даними синоптиків, тиждень розпочнеться з сонячної та спекотної погоди майже у всіх областях країни, лише на півночі та заході можливі невеликі дощі, подекуди з грозами. Вдень температура на у більшості регіонів коливатиметься від +30 до +32. У столиці сьогодні очікується сонячна та спекотна погода. Температура повітря вдень досягатиме +29...+31, вночі очікується від +17 до +19.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною майже у всіх областях, температура очікується до +30. 29 липня буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

Крім того, що у Києві понеділок буде спекотним, Наталка Діденко прогнозує, що надалі почне поступово заходити в Україну холодне повітря і вже в наступні вихідні очікується істотне похолодання