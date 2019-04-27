Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности

Погода в Украине в ближайшие дни будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 27-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киеве и области 27-28 апреля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями 27 - 29 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня, 27 апреля, погода в Украине будет теплой, на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Также синоптики предупредили, что в ближайшие дни в связи с возможными значительными осадками ожидается повышение уровней воды на реках бассейнов Днестра, Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета и реках Закарпатья.